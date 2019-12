© foto di Federico De Luca

Il portiere della Fiorentina Bartomej Dragowski è stato intervistato da Sky: "Sicuramente è un momento duro, dobbiamo ripartire perché dopo quattro sconfitte di fila nessuno è contento, volevamo qualcosa di diverso. Dobbiamo superare questa crisi, adesso arriva l'Inter, è una squadra forte ma non abbiamo paura.Sappiamo che è una squadra forte, sono primi in classifica e se continuano a giocare così, resteranno a lungo in testa. Daremo tutto in campo, vogliamo fare di tutto per vincere questa partita, anche per Montella. Ribery? È un giocatore che in campo fa la differenza, e adesso c'è bisogno di fare la differenza. Sicuramente ci aiuta anche quando non gioca".