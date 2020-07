Fiorentina, Dragowski o Terracciano? Iachini: "In un periodo così c'è bisogno di tutti"

vedi letture

Contro il Parma è toccato a Pietro Terracciano difendere la porta della Fiorentina. Nell'ultima con il Cagliari, invece, Bartomej Dragowski ha ripreso il suo posto. Giuseppe Iachini nella conferenza pre-Hellas Verona si è detto soddisfatto del rendimento dei suoi portieri: "Sì, hanno sempre lavorato bene. Non ho problemi a scegliere Terracciano, come ho fatto a Parma. Non ho problemi a dire che Dragowski è un gran portiere. Stanno facendo entrambi il loro. Dobbiamo continuare ad essere squadra, dal primo all'ultimo. C'è bisogno di tutti, giocando ogni tre giorni le fatiche sono tante, con un clima così caldo non sai mai che ritmi ritrovi da una partita all'altra. Prepariamo le partite per giocare con una certa intensità, poi sul campo ti ritrovi fatiche che non ti aspetti. Dovremo essere sempre concentrati. Anche le altre squadre fanno tanti errori che in una stagione normali non farebbero. Ma sono errori dettati dalla fatica e dall'ambiente di queste partite. Dovremo essere bravi ad affrontarle con grande attenzione".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Iachini