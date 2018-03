Fiorentina, Dragowski rettifica: "Io giovane e ambizioso, è solo l'inizio"

Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha voluto rettificare, attraverso il suo profilo Facebook, le sue ultime dichiarazioni sul poco spazio ottenuto finora in maglia viola: "Parlando della mia ultima intervista, sono sorpreso che qualcuno l’abbia presa come una controversia e interpretata in modi diversi. Sì, sono giovane, molto ambizioso. Ho i miei sogni, voglio crescere. Non ho detto però che voglio smettere ADESSO o tra un anno. E grazie a tutti i tifosi per il vostro supporto enorme. Vi prometto che questo è solo l’inizio della mia avventura".