Fiorentina, Dubois più facile in estate quando sarà svincolato

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina non molla Leo Dubois, terzino classe '94 di proprietà del Nantes. Il suo contratto scadrà la prossima estate, le opzioni per i viola sono due: portarlo a gennaio a Firenze con un indennizzo per il club francese, oppure prenderlo al termine della stagione a parametro zero. La seconda opzione sembra quella più percorribile. Lo riporta Il QS-La Nazione.