Fiorentina, due cessioni prima di Commisso: Veretout e Dragowski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine odierne de La Nazione si fa le carte a quelle che saranno le prossime mosse di mercato della Fiorentina in attesa del closing con Rocco Commisso. Il club viola porterà per il momento avanti solo trattative minimali e il primo indiziato a lasciare la Fiorentina è Jordan Veretout (valutato tra i 18 e i 20 milioni) che potrebbe andare al Napoli ma attenzione anche a un possibile inserimento dell’Arsenal. Dalla Premier arriva un nuovo ritorno di fiamma dello United per Milenkovic che già a gennaio sembrava destinato ad andare in Inghilterra. Ieri ha fatto soprattutto rumore l’offerta che il Southampton avrebbe messo sul piatto della Fiorentina per Dragowski: 10 i milioni che ballerebbero per questa operazione. Mancherebbero sole le firme per chiudere un affare per certi versi clamoroso.