Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sono due i nomi per l'attacco della Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Si tratta di Luis Muriel e Manolo Gabbiadini. Per il colombiano del Siviglia si è già mosso il Milan, che ha chiesto l'ex Sampdoria in prestito con diritto di riscatto.