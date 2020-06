Fiorentina, due presupposti per cedere Chiesa ma prima l'incontro con Commisso

vedi letture

Negli ultimi giorni sono ripresi i contatti tra Enrico Chiesa e Rocco Commisso per parlare del futuro di Federico. Dopo il silenzio dovuto anche all'emergenza Covid-19 le parti sono tornate a parlarsi partendo da due presupposti fissati dalla proprietà viola: per la cessione servono almeno 60 milioni e la richiesta da parte del giocatore di essere ceduto. Al momento non sono arrivate proposte di questo tipo e neanche la richiesta da parte del ragazzo. L'incontro risolutivo potrebbe avvenire quando il patron italo-americano potrà tornare in Italia dagli USA, con le parti che si chiariranno prima di decidere quale strada intraprendere. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.