© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina cerca un difensore per gennaio. Nel mirino, spiega Il Corriere dello Sport, c'è Kevin Bonifazi del Torino, seguito però anche da Parma, SPAL, Atalanta e Bologna. Solo sei partite in stagione, è in uscita dai granata. L'alternativa è Walter Kannemann, nazionale argentino che gioca in Brasile col Gremio. Avrebbe sì bisogno di tempo per adattarsi ma l'esperienza accumulata in carriera potrebbe aiutarlo a bruciare i tempi.