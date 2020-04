Fiorentina, due vie per la conferma di Dalbert: altro prestito o scambio con Biraghi

vedi letture

Dalbert, sebbene arrivato solo in prestito alla Fiorentina, potrebbe restare un ulteriore anno in maglia viola stando a quanto riferisce FirenzeViola.it. Il discorso relativo al futuro del laterale, almeno da parte dell'Inter, verrà affrontato solo dopo Icardi, Perisic e Sanchez. Resta comunque la possibilità di un prolungamento dei prestiti con Cristiano Biraghi, visto anche che il mancino italiano è utile anche in chiave liste UEFA per la formazione di mister Antonio Conte. La seconda opzione, invece, è quella di uno scambio alla pari, con valutazioni poste tra i 10 e i 12 milioni, che permetterebbe ai due club di realizzare plusvalenze sui bilanci.