Fiorentina, duello con il Celtic per Jordon Ibe del Bournemouth

© foto di Lorenzo Marucci

Come scrive il sito scozzese Scotsman.com, il Celtic avrebbe raggiunto l'accordo per il prestito dell'esterno del Bournemouth Jordon Ibe, ex Liverpool. Sul 23enne però ci sarebbero - prosegue - anche Espanyol, Napoli e Fiorentina che stanno monitorando una situazione in continua evoluzione. Il Bournemouth stesso starebbe riflettendo sulla cessione dell'ala inglese a seguito dell'infortunio di Danjuma, la cui entità farà decidere il club inglese se cedere o meno Ibe. La Fiorentina resta alla finestra.