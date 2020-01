© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'edizione odierna de La Repubblica oggi in edicola si parla del mercato della Fiorentina, con un occhio particolare sul centrocampo. Tra i candidati per la mediana resta forte Alfred Duncan del Sassuolo, ma è da registrare un interesse da parte dei viola anche per Franck Kessié del Milan. La società rossonera, per un'offerta importante, potrebbe decidere di privarsi dell'ivoriano. La richiesta del club di via Aldo Rossi si aggira al momento sui 20 milioni di euro. Le alternative portano il nome di Soualiho Meité del Torino e Seko Fofana dell'Udinese.