© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine de La Nazione, il primo obiettivo per il centrocampo della Fiorentina resta Alfred Duncan del Sassuolo. I viola sono pronti ad acquistare il centrocampista (prestito oneroso e obbligo di riscatto da 12 milioni per un totale di 15 milioni), il Sassuolo continua a chiedere 20 milioni, ma nelle ultime ore la Fiorentina ha lanciato una controproposta: meno soldi e Sottil in Emilia. La tentazione di dire subito sì c' è stata, ma Pradè è stato costretto a fermarsi di nuovo quando ha saputo che il Sassuolo vorrebbe il giovane viola con la stessa formula della cessione di Duncan, ovvero prestito con obbligo di riscatto. Una formula che la Fiorentina non ha intenzione di accettare visto che punta molto sul ragazzo per il futuro.