Fiorentina, Duncan può partire. C'è la Lazio: trattativa slegata da Caicedo

Alfred Duncan potrebbe lasciare la Fiorentina durante il prossimo mercato di gennaio. Come si legge sulle colonne del QS-La Nazione, il giocatore sempre piuttosto distante dalle idee di gioco di Prandelli. Al momento sul giocatore c'è da registrare solo un sondaggio della Lazio, che però vuole slegare dal possibile affare Caicedo. La Fiorentina però non vuole svalutare il giocatore, arrivato un anno fa per una cifra importante: per questo motivo - si legge - ogni discorso relativo al futuro del giocatore dovrà essere ffatto su una base economica che permetta alla Fiorentina di non svalutare il cartellino.