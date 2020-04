Fiorentina, Duncan: "Sono qui per diventare grande. E che bello ritrovare mister Iachini"

"Qui per diventare grande. In ansia per la mia Africa". A parlare, al Corriere Fiorentino, è il centrocampista viola Alfred Duncan: "Tanti giovani sognano di giocare a Firenze, che bello ritrovare Iachini", ha dichiarato l'ex Sassuolo. "Sapere che Vlahovic, Pezzella e Cutrone erano positivi mi ha messo paura. In Ghana la situazione sembra sotto controllo, ma se il contagio dovesse esplodere avrebbe un effetto devastante. Nulla sarà come prima", alcune dichiarazioni del giocatore della Fiorentina.