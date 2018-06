Fiorentina e Atalanta, concorrenza del Betis per l'obiettivo Battaglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina è alla ricerca del sostituto di Milan Badelj. Piace, tra le tante opzioni, il centrocampista in uscita dallo Sporting CP Rodrigo Battaglia, che avrebbe già chiesto al club la rescissione per giusta causa dopo l'aggressione subita dai tifosi. Un affare a costo zero, che in tanti hanno inevitabilmente fiutato: oltre ai viola e all'Atalanta, come riporta Estadio Deportivo, si muove anche il Betis.