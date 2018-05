Fiorentina e Atalanta, idea Joel Pereira dello United per la porta

Novità sul futuro di Joel Pereira, portiere del Manchester United. Il ventunenne, svizzero-portoghese, è attualmente il terzo di casa Red Devils e cerca una piazza dove mettersi in mostra. Secondo Record avrebbero chiesto informazioni diversi club: Siviglia e Betis in Spagna, in Serie A ci sarebbero invece i sondaggi da parte di Fiorentina e Atalanta.