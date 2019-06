© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'interno del suo punto di mercato, La Nazione analizza la situazione legata a Ismael Bennacer, centrocampista dell'Empoli che piace alla Fiorentina. Va registrato un positivo nuovo avvicinamento tra le due dirigenze, nonostante l'affare legato a Traorè sia tramontato definitivamente, anche grazie al ritorno di Pradè al posto di Corvino. In tutto ciò c'è anche la concorrenza, anche se il Napoli ormai pare defilato, e quella del Genoa viene definita come inesistente. Potrebbe quindi fare la differenza la volontà del calciatore, che vede Firenze come una destinazione gradita.