Fiorentina, è caccia all'attaccante: Felipe Caicedo sempre in pole, Pellè a zero è l'alternativa

La classifica della squadra preoccupa la dirigenza della Fiorentina. Il team di Prandelli, che ieri ha pareggiato 1-1 contro il Verona, ha raccolto solo 11 punti in stagione ed è al quartultimo posto. La società sta pensando di rinforzare la squadra nel mercato di gennaio pensando subito ad un attaccante che possare dare nuova linfa ad un reparto in difficoltà. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, in cima alla lista dei desideri di Daniele Pradé ci sarebbe Felipe Caicedo della Lazio.

Pellè l'alternativa - La trattativa, si legge, sarebbe piuttosto semplice dal punto di vista economico e inoltre al club biancoceleste interesserebbe e non poco Duncan. Fra le società non ci sarebbero stati ancora contatti ma qualora il club della capitale volesse parlare del centrocampista ecco che potrebbero aprirsi discorsi legati anche all'attaccante biancoceleste. L'alternativa sarebbe un ritorno in Italia di Graziano Pellè che a fine dicembre si svincolerà.