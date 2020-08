Fiorentina e Cagliari su Fazio: la Roma pronta a cedere l'argentino

Se la Roma cerca rinforzi in difesa, coi nomi di Perez e Smalling in prima fila, sono vicini anche due addii per Fonseca: la redazione di Sky infatti riferisce che Cagliari e Fiorentina stanno trattando con De Sanctis il passaggio dell'esperto centrale argentino ex Siviglia Federico Fazio, uno dei partenti in casa giallorossa. Per il brasiliano Juan Jesus invece tutto fatto col Genoa: sarà il primo rinforzo per Maran.