Fiorentina, è fatta per il prestito di Hancko allo Sparta Praga

© foto di Giacomo Morini

David Hancko è pronto a lasciare la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore classe '97 già nelle prossime ore saluterà infatti i viola in prestito annuale per vestire la maglia dello Sparta Praga. Le due società hanno definito un accordo, nuova esperienza alle porte dunque per Hancko.