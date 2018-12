© foto di Federico De Luca

Jordan Veretout e la Fiorentina, avanti insieme. Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio il rinnovo del centrocampista francese sembra ormai fatto. Mancano solo ufficialità e firme. La Fiorentina vuole blindare il francese per evitare brutte sorprese in estate, anche se due big di serie A lo hanno già messo nel mirino: si tratta di Napoli e Inter.