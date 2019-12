Fiorentina, è già gennaio. E il primo nome della lista si chiama Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il summit andato in scena ieri ha solcato una sorta di linea nel futuro prossimo della Fiorentina, una sorta di capodanno anticipato a tinte viola, volendo i dirigenti della squadra toscana anticipare in qualche modo l'arrivo di gennaio, e l'avvio delle danze sul mercato. Una delle pedine da sistemare sullo scacchiere è quella del centravanti, e verosimilmente le prime mosse di Pradè andranno in quella direzione. Spifferi vogliono che il primo indiziato sia Patrick Cutrone, soffocato dallo scarso minutaggio al Wolverhampton e desideroso di tornare in Italia. Nelle prossime ore sembra già che qualcosa possa muoversi in tal senso. Ieri però, tra le altre cose, è stata anche occasione per una visita di Giuseppe Riso. Procuratore del giovane Riccardo Sottil, certo, ma anche di Andrea Petagna. E chissà che qualche discorso non possa anche già essere stato avviato, anche se il margine di manovra sembra essere ridotto viste le difficoltà della SPAL e il peso del giocatore nel gruppo allenato da Semplici. Forse altri nomi devono ancora spuntare, e non solo per la punta: anche in difesa e a centrocampo ci sono falle da sistemare con urgenza. Insomma: ancora il Capodanno deve venire, ma in casa Fiorentina, per chi non l'avesse capito, è già gennaio.