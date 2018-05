Fiorentina e mercato: Sportiello, Badelj e i nuovi per puntare all'Europa

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina, per il secondo anno consecutivo, ha fallito la qualificazione alle coppe europee e nella stagione che verrà l'obiettivo dichiarato sarà quello di tornare a giocare nelle competizioni internazionali. Per farlo Pantaleo Corvino dovrà però migliorare sensibilmente la rosa e Stefano Pioli avrà il compito di riprendere il cammino da dove ha lasciato, ovvero da un girone di ritorno che ha visto i viola come una delle sorprese della Serie A.

Servono giocatori pronti, da affiancare a coloro che hanno fatto bene nella stagione che si è conclusa domenica scorsa, come German Pezzella, Jordan Veretout, Federico Chiesa e Giovanni Simeone, che comporranno la spina dorsale della Fiorentina che verrà. Il primo passo da fare sarà quello di prendere la decisione definitiva sul riscatto di Marco Sportiello, che però non convince fino in fondo, anche se il nodo più importante da sciogliere è quello relativo a Milan Badelj, che dovrà decidere se accettare o meno l'offerta da 1,5 milioni di euro per quattro anni, con opzione sul quinto, che il club gli ha proposto.

In entrata dovranno arrivare diversi giocatori, a partire da due esterni difensivi, uno a destra e uno a sinistra, per sostituire i partenti Maxi Olivera e Bruno Gaspar. A centrocampo, detto di Veretout, anche Marco Benassi è un imprescindibile, mentre nel caso in cui Badelj dovesse partire ecco che Corvino avrebbe il difficile compito di trovare il sostituto. Cambi anche sulle corsie offensive: Gil Dias potrebbe partire nonostante abbia un altro anno di prestito e stessa sorte potrebbe toccare a Diego Falcinelli. Serviranno due o tre calciatori offensivi per dare più chance a Pioli. Il CdA di oggi dirà molto sulle strategie viola, con Corvino che avrà il suo budget e non potrà sbagliare gli acquisti.