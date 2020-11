Fiorentina e Roma a caccia di talenti in Brasile: occhi sul "nuovo Felipe Melo", Ramon Cesar

Piccoli talenti crescono in casa Palmeiras. Ce n'è uno, in particolare, che ha attirato l'attenzione di diversi scout europei in giro per il mondo. Parliamo di Ramon Cesar, classico numero 6 del Verdão che non a caso è già stato blindato con un contratto da professionista. Classe 2002, mediano di grande sostanza e fisicità, questo talento appena 18enne - secondo quanto raccolto da TMW - è stato osservato recentemente da Fiorentina e Roma, strappando consensi positivi. Un profilo interessante in chiave futura, già nel giro della prima squadra e ribattezzato in patria come "erede di Felipe Melo". A gestirlo è l'agenzia Rosa Gold in collaborazione con Promoesport.