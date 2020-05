Fiorentina e Samp: i nuovi casi spaventano la A. Ma i numeri sono in linea con il trend italiano

vedi letture

Cosa fare con un nuovo contagiato. È questo il grande interrogativo del mondo del calcio, che in giornata ha vissuto nell’incontro tra il comitato tecnico scientifico e la FIGC un momento decisivo per capire se e quando si potrà tornare in campo. Un problema di quando e quanti, non tanto di se. Perché i nuovi contagiati ci sono. E, anche se non preoccupano, a livello mediatico spaventano eccome.

Ieri il Torino, oggi Fiorentina e Sampdoria. I granata hanno comunicato la positività di un calciatore, senza fare nomi. Stessa scelta dei viola, che nelle ultime 24 ore hanno registrato ben sei casi, di cui tre giocatori. E poi ci sono i blucerchiati: quattro positivi, in un caso si tratta di un ritorno. Non una bellissima notizia, tutt'altro.

Riscontri normali. Il risalto mediatico è inevitabile. E le domande restano. Perché la Samp, per esempio, ripartirebbe con un notevole fardello verso una salvezza già faticosa. C’è da considerare, però, che questi contagi sono in un certo senso fisiologici. Per fare un paragone con i numeri nazionali: nelle ultime 24 ore su 70.359 tamponi sono stati riscontrati 1.401 nuovi casi. In pratica, il 2% dei tamponi effettuati ha dato esito positivo, nell’ambito di un andamento considerato positivo. Nel calcio, con circa un migliaio di persone testate, 11 positivi rappresentano una media nettamente migliore. Non vuol dire in modo automatico che si possa ripartire: è una scelta da fare, che riguarda come gestire questi nuovi casi. I numeri, però, non possono sorprendere e quindi nemmeno spaventare, se sono in linea con quelli di un Paese che da due mesi ha visto statistiche ben più drammatiche.