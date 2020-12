Fiorentina e Sassuolo si dividono i punti in palio: giusto pareggio per 1-1 al Franchi

Fiorentina e Sassuolo si spartiscono i punti in palio dopo una partita bella e intensa che giustamente finisce in parità per quanto visto in campo. I viola hanno reagito dopo il pesante ko contro l'Atalanta mentre gli uomini di De Zerbi, nonostante il turn over, hanno comunque dimostrato la consueta qualità a cui manca il terminale offensivo per trovare facilmente la via del gol come nella prima parte di stagione. Ribery e Amrabat sono i trascinatori della squadra di Prandelli che non ritrova la vittoria, ma la prestazione sì e per i viola non può altro che essere una buona notizia.

Botta e risposta - Il Sassuolo parte decisamente meglio della Fiorentina con il solito palleggio marchio di fabbrica della squadra di De Zerbi. I viola sembrano più aggressivi del solito, ma l'attenzione è la stessa di sempre e si nota quando Berardi, al 13', trova un corridoio magico alle spalle di Milenkovic, pescando il movimento perfetto di Traoré per la rete dell'1-0. La reazione degli uomini di Prandelli è decisamente leggera, anche se il Sassuolo non riesce ad alzare il ritmo al punto tale di approfittare per segnare il 2-0. Metro per metro è Ribery a guidare la Fiorentina nella metà campo avversaria, ed è lo stesso francese a conquistarsi un rigore solare per fallo di Locatelli. L'ex Milan, già ammonito, avrebbe meritato il rosso, ma Valeri decide che il penalty può bastare. Vlahovic prende il pallone in mano e sente il peso di un gol che manca da troppo tempo, ma il suo mancino batte Consigli e sigla l'1-1 e il secondo gol stagionale. Il Sassuolo perde un po' di mano la partita, ma la Fiorentina non ha ancora il passo per trovare la via del raddoppio e le squadre vanno al riposo in parità.

Traverse e reazioni - La ripresa vede la Fiorentina partire decisamente con un altro piglio, ma la prima occasione è del Sassuolo con Obiang che dal limite calcia di prima intenzione e scheggia la traversa illudendo De Zerbi rispetto a un secondo tempo simile alla partenza della gara. Invece i viola prendono campo, trascinati finalmente da un Amrabat a tutto campo e dal solito Ribery che non sbaglia uno stop e che prova in tutti i modi a mandare i compagni in rete. Ci va vicino con Castrovilli, che però non sfrutta il cioccolatino del francese calciando forte dal limite ma all'altezza giusta per la respinta di Consigli. Il tecnico degli emiliani capisce che è il momento di rispolverare l'artiglieria pesante e manda in campo Caputo, al rientro dopo diverse settimane d'assenza. Il peso del numero 9 si sente subito, con i viola che arretrano pericolosamente. Ma proprio nel momento peggiore della Fiorentina, il solito Ribery dimostra di essere in clamorosa crescita con una serpentina che lo ha portato fino alla "faccia" di Consigli con il tiro potentissimo che però si stampa clamorosamente contro la traversa pareggiando i conti dei legni ma anche facendo strozzare in gola l'urlo dei giocatori viola che avevano intravisto il vantaggio. Nel finale, nonostante i tanti cambi e le forze fresche in gioco, non c'è spazio per altre emozioni, con il Sassuolo che prova ad avere il consueto predominio che però risulta poco efficace.