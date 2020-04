Fiorentina e Torino si sfidano per l'esterno Stryger Larsen: l'Udinese fissa il prezzo

Fiorentina e Torino si sfidano per Stryger Larsen. Come riporta il portale TuttoUdinese.it, il laterale danese è destinato a infiammare il mercato in uscita dell'Udinese durante la prossima estate. Valutato tra gli otto e i dieci milioni di euro, l'ex Austria Vienna ha collezionato finora 25 presenze con un gol e due assist in questa stagione, proseguendo ulteriormente il suo percorso di crescita e maturazione in Serie A.