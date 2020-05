Fiorentina e Torino su Gagliardini ma il centrocampista vuole dimostrare di essere da Inter

Due mesi per conquistare l’Inter. Sarà un finale di stagione importante per Roberto Gagliardini. Il centrocampista dell’Inter, si legge su Tuttosport, sarà fra gli osservati speciali dalla ripresa del campionato. La sua posizione infatti potrebbe essere messa in discussione visto il possibile arrivi di Sandro Tonali oltre al fatto che Radja Nainggolan farà ritorno alla base. A favore del calciatore però c’è il fatto che i nerazzurri ultimamente stanno costruendo una salda base italiana nella squadra di Antonio Conte per cui non sarebbe scontato il fatto che venga messo sul mercato.

Voglia di prendersi l’Inter - La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro, molto simile per esempio a quella di Vecino ma, si legge sempre sul quotidiano, il centrocampista ex Atalanta, sarebbe intenzionato a rimanere all’Inter per giocarsi le sue carte. Intanto restano sempre alla finestra le due formazioni interessate a lui: ovvero Torino e Fiorentina.