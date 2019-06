"In America ho già fatto, era il momento di fare qualcosa anche per l'Italia". Rocco Commisso, neo presidente della Fiorentina, nella conferenza stampa ufficiale di presentazione ha sottolineato anche il perché della scelta di investire in Italia e la prima accoglienza ricevuta: "Il calcio è stato importante per me. Ho ricevuto una borsa di studio grazie al calcio. Ho iniziato nel '67, l'Università mi diede la possibilità di crescere. Ho avuto la possibilità di allenare, ho partecipato all'organizzazione delle Olimpiadi del '72. Ora posso finalmente tornare alla mia passione per il calcio e dedicarmi alla Fiorentina".

Sull'accoglienza: "E' stata inimmaginabile, davvero. A New York nessuno mi riconosce, qua sanno già tutti chi sono. Sono orgoglioso di poter portare avanti questo progetto. Arrivai nel '73 qua per una vacanza, ho visto subito tantissime belle donne e ho avuto l'idea di fare il playboy qua. Poi due settimane dopo ho conosciuto mia moglie".

