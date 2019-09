Il brasiliano Pedro, dopo numerosi cavilli burocratici, è arrivato a Firenze nella serata di ieri. Quest'oggi ci sarà da metabolizzare il fuso orario, mentre da domani il centravanti sarà finalmente a disposizione di Vincenzo Montella per iniziare la propria avventura in maglia viola nella settimana di Fiorentina-Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport, il classe '97 vuole giocare subito: l'infortunio al ginocchio è infatti già alle spalle.