Fiorentina-Empoli, 0-1: Krunic porta avanti gli azzurri nel derby

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Empoli in vantaggio contro la Fiorentina con Rade Krunic. Nel miglior momento dei viola, Traore riconquista palla a centrocampo e fa correre Antonelli sulla sinistra. Palla per Caputo che dal fondo mette al centro un invitante pallone rasoterra che Krunic, complice anche una marcatura 'leggera' di Biraghi, non deve far altro che spingere in rete. Al Franchi, al minuto 24, è 0-1.