Fiorentina, ennesimo ritorno in viola? Macia arriva al Centro Sportivo

Novità che arrivano direttamente dal Centro Sportivo "Davide Astori" per quanto riguarda possibili innesti dirigenziali nella Fiorentina di Commisso. Questa mattina, secondo quanto documentato da Firenzeviola.it, Eduardo Macia si è presentato ai "campini" in compagnia del direttore sportivo Daniele Pradè. Con una conferenza stampa fissata alle 12 per "parlare di mercato" e il bisogno dei viola di inserire un nuovo dirigente per il mercato, l'ipotesi di un ritorno del dirigente spagnolo è già iniziata a circolare a Firenze, incontrando il favore della piazza che ha ottimi ricordi del periodo di collaborazione tra i due dirigenti ai tempi del primo Montella.