Fiorentina, esperienza e tecnica: Badelj o Biglia per la mediana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina è in cerca di profili che portino qualità ed esperienza al proprio centrocampo e nell'incontro di ieri con il Milan si è parlato anche di Lucas Biglia. Il milanista guadagna più di 3 milioni, cifra che la Fiorentina non vorrebbe spendere per ingaggiare un 33enne e lui potrebbe anche decidere di abbassare le pretese per rilanciare il finale di carriera un po' come successo a David Pizarro nel 2012.

Ritorno al passato - L'alternativa porta a Milan Badelj, partito alla volta della Lazio solo l'estate scorsa e già messo alla porta. Piace anche al Genoa, ma è chiaro che una proposta viola potrebbe attrarlo in maniera più convincente. Ci hanno pensato anche Fenerbahce e Bordeaux, ma lui preferirebbe restare in Italia. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.