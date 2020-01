Patrick Cutrone è uno degli obiettivi principali della Fiorentina per l’attacco. L’ex attaccante del Milan è stato escluso dalla gara di oggi in FA Cup contro il Manchester United, terminata 0-0. Il tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo ha commentato così l’esclusione dell’italiano: “Ho parlato con lui e abbiamo deciso insieme che non avrebbe giocato. La sua cessione? Non ho intenzione di parlarne. Aspettiamo e vediamo quello che succederà”.