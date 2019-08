Fiorentina, Eysseric guida la squadra degli esuberi. Pradè al lavoro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina dovrà piazzare Eysseric, Dabo e Thereau, più alcuni giovani ex Primavera che potrebbero trovare collocazione in Serie C. Non facile dunque il compito di Daniele Pradè, direttore sportivo dei viola che si ritrova alle prese con tanti giocatori da cedere. A riportarlo è La Nazione.