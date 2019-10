© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rientrato dopo un prestito di sei mesi al Nantes, allo stato attuale Valentin Eysseric non rientra nei piani del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, che non gli ha concesso nemmeno una presenza in Serie A. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, e dunque della riapertura del mercato di gennaio, il calciatore oggi è sceso in campo con la formazione Primavera di Emiliano Bigica nel match di campionato contro il Torino. Un modo per ritrovare il campo, in attesa di capire cosa gli riserveranno i prossimi mesi.