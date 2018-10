Fiorentina, Eysseric: "In estate nessun'offerta concreta per me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ad un anno dal suo approdo alla Fiorentina, Valentin Eysseric sta trovando un po' più di spazio nella primissima parte di questa stagione. Il francese ha rilasciato un'intervista a Eurosport France: "Sto bene qui, non sono spaesato, anche perché ci sono tanti calciatori francesi in questa. Mi hanno aiutato ad adattarmi, anche se gioco poco. Ma imparo tante cose, quindi va bene così. Il mio obiettivo è conquistare un posto da titolare. Per le prime tre giornate ci sono riuscito, ora sto giocando di meno. E' l'allenatore a fare le sue scelte, io faccio di tutti per convincerlo a schierarmi titolare".

Sulla Serie A: "In Italia c'è più passione che in Francia. Non dico che questo campionato sia migliore della Ligue 1, ma qui si lavora molto sulla tattica e i tifosi ci mettono il cuore ad ogni partita".

Sulla tragedia Astori: "E' tuttora difficile convinvere con quest'assenza. E' qualcosa che ti tocca perdere un compagno di squadra che è nella stanza accanto alla tua. Ti segna, anche perché era un padre di famiglia. Bisogna pensarci. Davide è sempre con noi e rispettiamo ciò che ha rappresentato per il club. E' il nostro capitano, è importante vedere ogni giorno la sua maglia nello spogliatoio. E' un pensiero che abbiamo. Ha cambiato il nostro gruppo. Abbiamo sofferto insieme, abbiamo pianto insieme, siamo ancora scossi. I calciatori che l'anno scorso erano qui ora sono ancor più forti".

Sulle voci di un ritorno in Francia: "Ci ho pensato. Ho giocato una ventina di partire la scosta stagione, poche volte sono stato titolare, dunque è normale aver voglia di trovare più spazio. Ma non ho avuto offerte concrete. So di poter esser titolare alla Fiorentina, voglio guadagnarmi il posto, ne ho le capacità. La prima stagione è sempre difficile, bisogna adattarsi al nuovo campionato e ai nuovi compagni di squadra. Ora sono convinto che questa mia seconda annata sarà migliore e a fine anno farò un bilancio".