Fiorentina, Eysseric oggi out per scelta tecnica: cessione vicina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È una mancata convocazione che fa rumore quella di Valentin Eysseric in vista della gara di domani tra Fiorentina e Parma: secondo quanto ricostruito da Firenzeviola.it, l’esterno non è stato inserito nella lista dei disponibili per la partita contro i ducali per pura scelta tecnica pertanto tutto lascia pensa che l’ex Nizza possa essere un uomo mercato a partire dal prossimo 3 gennaio, quando aprirà la sessione invernale.

Tra le destinazioni più probabili del giocatore - che in maglia viola in un anno e mezzo ha collezionato appena 31 presenze, 1 gol e 2 assist - c’è proprio la sua ex squadra in Ligue 1, dalla quale la Fiorentina lo ha prelevato due estati fa al termine di un estenuante tira e molla per 3,5 milioni di euro. Sembra pertanto probabile che Eysseric sia destinato a saltare anche la trasferta di Genova del 29 dicembre, ultimo impegno dei viola del 2018.