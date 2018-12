Fiorentina, Eysseric vuole tornare al Nizza: i viola chiedono 4 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'avventura di Valentin Eysseric alla Fiorentina è ai titoli di coda. Il francese ha trovato poco spazio in questo inizio di stagione e a gennaio tornerebbe volentieri al Nizza, ma i viola non hanno intenzione di farlo partire per meno di 4 milioni di euro. Probabile che nelle prossime settimane le parti provino a trovare un accordo che possa accontentare tutti. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.