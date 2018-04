Fiorentina, Falcinelli trova poco spazio ma intanto piace al Torino

© foto di Federico De Luca

Come racconta Tuttosport questa mattina in edicola, il Torino avrebbe mostrato interesse per Diego Falcinelli, arrivato in prestito alla Fiorentina dal Sassuolo nell'affare Babacar lo scorso gennaio. Cairo è alla ricerca di cinque nomi per la rosa del Torino il prossimo anno, e Falcinelli (già cercato la scorsa estate dai granata) potrebbe essere uno di questi come vice-Belotti.