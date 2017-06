Fiorentina, fatta per Bruno Gaspar: pronte le visite

© foto di Giacomo Morini

Novità su Bruno Gaspar. Il terzino è pronto per diventare un giocatore della Fiorentina. Contratto di cinque stagioni, 4 milioni al Vitoria Guimaraes da parte dei gigliati, secondo A Bola il giocatore dovrebbe essere domani in città per gli esami medici (il giornale scrive oggi ma non ci sono conferme a riguardo, ndr).