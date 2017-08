Fiorentina, fatta per Simeone a 18-20 milioni: dopo Ferragosto le firme

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultima gara con la maglia del Genoa per Giovanni Simeone che, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, ha già le valigie pronte per trasferirsi a Firenze e vestire la maglia della Fiorentina. Ancora non sono chiare le cifre ma si dovrebbe chiudere il tutto tra i 18 e i 20 milioni di euro nonostante il club ligure fosse partito da una valutazione di 25 milioni. L'asta però non è partita e subito dopo la cessione da parte dei viola di Nikola Kalinic al Milan l'affare verrà chiuso: la sensazione è che tutto possa sbloccarsi subito dopo Ferragosto.