Fiorentina, ferie senza offerte per Chiesa: adesso si pensa al rinnovo con clausola

Al momento nessun club si è fatto concretamente vivo con la Fiorentina per trattare l'acquisto di Federico Chiesa. Per questo motivo torna di moda l'ipotesi che porta al rinnovo del contratto, con un prolungamento di uno o due anni rispetto al 2022 e con un ingaggio che passerebbe dagli attuali 2 milioni a 3. Commisso è pronto anche a inserire una clausola da 70 milioni di euro che permetta al giocatore di avere una porta aperta sulla cessione, ma la sensazione è che prima di arrivare a una potenziale firma si dovrà aspettare ancora. Il padre Enrico non discuterà di questa possibilità prima della fine del mercato, ovvero ottobre, magari per aspettare un'offerta last minute di qualche top club. Più facile che si discuta della nuova intesa solo a Natale, con il presidente viola che non è preoccupato dalla attuale scadenza presente sul contratto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.