Fiorentina, Ferreyra nel mirino ma c'è concorrenza in Serie A

Facundo Ferreyra (27) resta in orbita Fiorentina. Il Quotidiano Sportivo in edicola conferma che l'attaccante in scadenza contrattuale con lo Shakhtar Donetsk può sbarcare in Serie A durante la prossima estate. Il club viola ha seguito l'argentino, in possesso del passaporto italiano, anche in passato. Adesso, invece, dovrà sfidare la concorrenza di Inter, Bologna e Sampdoria.