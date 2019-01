Fiorentina, fiducia per Pereira: a Firenze adesso o in estate

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina continua a lavorare per arrivare ad Andreas Pereira, centrocampista in regime di svincolo con il Manchester United. Aspetto, scrive oggi La Nazione, che ha ingolosito anche altri club, anche in Premier. L’Arsenal avrebbe sondato il terreno, ma la Fiorentina ha una carta da giocarsi: Milenkovic. E’ noto che i Red Devils siano da sempre interessati al difensore e per questo vorrebbero spingere già adesso Pereira verso Firenze, anche per mantenere buoni i rapporti con la Fiorentina. Valencia, West Ham ed Everton non mollano la presa e sono concorrenti temibili. Lo United, però, ha le idee chiare e la destinazione di Pereira è l’Italia. Se non adesso, certamente a giugno.