Fiorentina, fissato il prezzo per Milenkovic: 30 milioni di euro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le prestazioni di Nikola Milenkovic con la maglia della Fiorentina non stanno passando inosservate agli occhi dei più importanti club europei, soprattutto dalla Liga. Come riporta Il Corriere dello Sport, la dirigenza viola avrebbe già fissato il prezzo di vendita del difensore: 30 milioni di euro, che garantirebbero una buona plusvalenza alle casse della società, che in estate aveva sborsato 6 milioni al Partizan.