Fiorentina, Fofana in cima alla lista dei desideri di Iachini. Piace anche Sema

vedi letture

La Fiorentina punta forte su Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese salito in cima alle preferenze di Iachini per completare il il reparto già rinforzato con Amrabat. Secondo Tuttosport il tecnico della Fiorentina gradirebbe anche un altro friulano come Sema. Per il centrocampo i viola non perdono di vista Linetty e Cassata.