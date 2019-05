© foto di TUTTOmercatoWEB.com

In casa Fiorentina, una volta raggiunta la salvezza, non si parla d'altro che della possibile cessione del club da parte della famiglia Della Valle. Nelle scorse ore si è discusso molto della trattativa con Rocco Commisso ma secondo quanto riportato da FirenzeViola.it Diego Della Valle non sarebbe convinto del tutto di cedere la società viola all'attuale presidente dei New York Cosmos.

Fondo del Qatar - In tutto questo non sono da escludere colpi di scena durante i prossimi giorni: il fondo del Qatar che fa capo a Nasser Al-Khelaifi sta infatti provando ad inserirsi nella trattativa tra Rocco Commisso e la Fiorentina e darebbe più sicurezze da un punto di vista sportivo visti i traguardi già raggiunti con il PSG. La partita è dunque aperta.