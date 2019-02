Fonte: FirenzeViola.it

Carlos Freitas, ds della Fiorentina ha rilasciato un'intervista rilasciata al quotidiano portoghese Record. Ecco quanto evidenziato da FirenzeViola.it: "Sono due anni che abbiamo iniziato un progetto nuovo in Italia, alla Fiorentina. Quando sono arrivato la squadra aveva una media di età di 30 anni, con un tetto salariale non in linea con il break-even posto dalla società. Ora abbiamo abbassato l'età e il tetto salariale in un solo anno, perdendo l'Europa solo all'ultimo con una sconfitta contro il Cagliari lo scorso anno. In più abbiamo passato la tragedia della morte del nostro capitano, con l'impatto che può avere un evento del genere su una squadra. La considero un'esperienza positiva. Monaco? Presto il mio futuro sarà deciso e più chiaro".