Fiorentina, Freitas: "Ritiro? Vedremo. Sousa non è in bilico"

Queste le parole del ds viola Carlos Freitas nel post-gara di Palermo-Fiorentina: “La gara di oggi è lo specchio di tutta la stagione quando affrontiamo squadra che si chiudono dietro la line del pallone, ci mancano tanti unti quando giochiamo con squadre così. Andare in ritiro? Ne parleremo ma non credo che sia questo il momento di parlare di queste cose, dobbiamo metterci la mano sulla coscienza e riflettere su quello che è stato fatto. Oggi non siamo stati in grado di mettere in difficoltà l’avversario, sapevamo che dovevamo vincere questa partita a tutti i costi. Berna in panchina 90’? Aveva un piccolo condizionamento, poi ne parlerà il mister. Sousa in bilico? La società ha già fatto capire che nei momenti di difficoltà il tecnico non è mai stato in bilico, manteniamo un’indirizzo fino alla fine”, riporta Firenzeviola.it.